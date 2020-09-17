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Mercedes-Benz отзывает в России 11 автомобилей

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Компания Mercedes-Benz на территории РФ проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис отправят три модели авто.
Об отзывной кампании сообщил Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Mercedes-Benz отзывает в России 11 автомобилей моделей Mercedes-Benz E-Класса (тип 213), S-Класса (тип 222), CLS (тип 257), которые были проданы в период с 2017 по 2019 годы.

В указанных автомобилях выявили вероятность несоответствия спецификации функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.

В рамках отзыва, который будет проведен для владельцев автомобилей бесплатно, проведут SCN-кодирование блока управления комбинацией приборов.

Владельцы автомобилей в ближайшее время получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр.

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