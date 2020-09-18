Список самых угоняемых в России автомобилей возглавил кроссовер RAV4

В страховой компании «АльфаСтрахование» поделились результатами своего исследования, в ходе которого стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют преступники в России.

Основой стали данные за период карантина, когда в целом наблюдалось снижение числа угонов, но теперь угонщики снова активировались.

Чаще всего преступники крали машины японских и корейских брендов, а возглавляет список самых угоняемых в России автомобилей кроссовер Toyota RAV4, на долю которого пришлось 14% от всех зафиксированных компанией угонов.

На втором месте с долей 13% расположился седан Camry. В тройке лидеров находится Hyundai Solaris, а следующие две строчки рейтинга заняли Hyundai Tucson и KIA Sportage.

Следующие пять мест в десятке самых угоняемых машин в стране оказались следующие модели: КIA Rio (4%), Hyundai Creta (3%), KIA Ceed (3%), KIA Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).