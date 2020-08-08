Toyota официально презентовала обновленный Toyota RAV4

Японская компания подготовила небольшое обновление для своего кроссовера Toyota RAV4.

Обновленный автомобиль теперь позиционируется как модель 2021 года. В отличие от предшественника рестайлинговая модификация получила расширенный список оборудования и обновленную информационно-развлекательную систему.

Теперь для Toyota RAV4 2021 модельного года в Японии предлагаются новые системы безопасности и помощи водителю, а почти во все комплектациях стали предлагаться камеры кругового обзора.

Среди новых систем стоит отметить появление Intelligent Clearance Sonar, а она позволит исключить резкого ускорения автомобиля в случае обнаружения препятствий рядом (на случай, когда водитель путает педали).

Мультимедийная система получила 9-дюймовый экран и теперь имеет поддержку SmartDeviceLink, Apple CarPlay и Android Auto.

Теперь обновленный кроссовер на японском рынке предлагают по цене от 1,9 млн рублей в эквиваленте, тогда как самая дорогая комплектация с гибридной силовой установкой получила ценник 2,8 млн рублей.