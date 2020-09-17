Российские дилеры предрекли дефицит новых иномарок до конца года

Недавно сообщалось, что на фоне всплеска продаж новых автомобилей, у дилеров наблюдается дефицит автомобилей.

При этом, если дефицит производимых в России автомобилей прогнозируют устранить к октябрю, то вот с импортируемыми машинами все оказалось непросто.

Как выяснили журналисты «РИА Новости», ссылаясь на дилеров, дефицит новых иномарок может сохраниться до конца года.

Автомобильные дилеры ожидают не только отсутствие достаточного количества автомобилей, но еще и уверены, что будет наблюдаться и рост цен на них.

При этом отмечается, что поставляемые иномарки будут распродаваться достаточно быстро.