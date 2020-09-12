Отпуска и дефицит автомобилей затормозили автокредитование в августе

В августе значительно сократилась выдача кредитов на новые и подержанные автомобили.

Так, в августе в сравнении с июлем на 20% упало количество выданных кредитов на новые авто и на 7% на машины с пробегом, пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на собственное исследование.

Аналитики отметили, что в сравнении с августом прошлого года объём выданных кредитов снизился на 6%, при этом в денежном выражении отмечается шестипроцентный рост.

В целом средний размер кредита сейчас на 13% выше чем ранее, и это связано с ростом цен на автомобили.

Кредитование подержанных авто в августе выросло на 15%, а в денежном выражении на 25%.

Специалисты отметили, что для банков сейчас кредитование подержанных авто является очень значимым, к тому же рынок авто с пробегом начинает сразу расти как только просаживается авторынок новых транспортных средств.