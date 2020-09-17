Главная » Новости

Mitsubishi анонсировал обновленный кроссовер Eclipse Cross

Опубликовано Обновлено

Автопроизводитель Mitsubishi распространил в сети первое тизерное изображение, которое анонсирует скорый выход обновленной версии кроссовера Eclipse Cross.
В целом, как ожидается, рестайлинговая модель много изменений не получит, при этом его внешность выполнят в стилистике прототипа e-Evolution, показанного три года назад.

В салоне модели вероятно тоже будут незначительные изменения и улучшения, а вот будут ли изменения в техническом плане, пока не сообщается.

Предположительно обновленный Eclipse Cross представят в ближайшие месяцы.

Стоит отметить, что обновление Eclipse Cross предусмотрено планом компании, в котором также предусмотрено появление гибридного Outlander PHEV, компактной модели Mirage, а также модернизированного Outlander Sport.

В следующем году будет представлено еще и новое поколение Outlander.

Компания Mitsubishi может покинуть авторынок США

mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика