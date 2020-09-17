Mitsubishi анонсировал обновленный кроссовер Eclipse Cross

Автопроизводитель Mitsubishi распространил в сети первое тизерное изображение, которое анонсирует скорый выход обновленной версии кроссовера Eclipse Cross.
В целом, как ожидается, рестайлинговая модель много изменений не получит, при этом его внешность выполнят в стилистике прототипа e-Evolution, показанного три года назад.
В салоне модели вероятно тоже будут незначительные изменения и улучшения, а вот будут ли изменения в техническом плане, пока не сообщается.
Предположительно обновленный Eclipse Cross представят в ближайшие месяцы.
Стоит отметить, что обновление Eclipse Cross предусмотрено планом компании, в котором также предусмотрено появление гибридного Outlander PHEV, компактной модели Mirage, а также модернизированного Outlander Sport.
В следующем году будет представлено еще и новое поколение Outlander.