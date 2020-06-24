Компания Mitsubishi может покинуть авторынок США

В руководстве компании Mitsubishi решают вопрос об уходе с автомобильных рынков, на которых объёмы продаж новых автомобилей остаются невысокими.

Одним из таких рынков станет рынок США, а еще рассматривается уход из Европы и Китая.

При этом стоит отметить, что Mitsubishi может покинуть авторынок США даже несмотря на зафиксированный там рост объёмов продаж.

Достичь желаемых объёмов продаж автопроизводителю в этих странах так и не удалось, поэтому Mitsubishi намерена сосредоточится на более приоритетных для себя рынках.

При этом окончательного решения по уходу с американского рынка пока не принято.