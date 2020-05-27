Представлен план покорения мира альянсом Renault—Nissan—Mitsubishi

Крупнейший в мире альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию развития, которая кардинально отличается от той, что предлагал бывший глава Карлос Гон.

Разработкой новой стратегии занимались руководители французской и японских компаний.

Представить новую стратегию доверили председателю операционного совета альянса Жану-Доминику Сенару.

О разработке новой стратегии ранее уже сообщали зарубежные СМИ, которые раскрыли только некоторые ее особенности, а теперь официально озвучены все приоритеты компаний и планы на будущее.

Автомобильные компании решили разделиться на регионы влияния, и в результате каждому достанется та часть, где его позиции максимально сильные.

Так, Mitsubishi сосредоточится на Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Renault продолжит усиливать свои позицию в Европе, России, Северной Африке и Южной Америке. Nissan лучше всего себя сейчас чувствует в Японии, Северной Америке и Китае.

Новый план не подразумевает покидать определённые рынки. Планируется в каждом регионе использовать самые успешные модели, а другие автомобили альянса для региона будут создаваться максимально унифицированные как по платформе, так и по силовым агрегатам и даже кузову.

Причем разработкой мультибрендового семейства будет заниматься компания, которая имеет самые сильные позиции в регионе.

По задумке, до 2025 года 50% автомобилей альянса будут максимально унифицированы.

В новой стратегии предусмотрели разделение обязанностей в сфере развития технологий. Так, Renault займется разработкой компактных электрических моделей, в основе которых ляжет тележка CMF-A/B.

Японской компании Nissan доверили разработку беспилотных систем и создание электрокаров на платформе CMF-EV.

Mitsubishi будет заниматься подзаряжаемыми гибридами. Альянс еще сосредоточится на эффективности и конкурентоспособности, а объёмы производства теперь не в приоритете. Таким образом, новая программа «перечеркнула» все предложения бывшего главы концерна.