Skoda объявила цены на новую Octavia в России

Лифтбек в отличие от предшественника стал существенно дороже и теперь его стоимость начинается от 1 338 000 рублей.

Помимо лифтбека Skoda Octavia на российском рынке будет представлен еще и универсал, но его продажи начнутся немного позже и об этом компания объявит дополнительно.

Skoda Octavia четвертого поколения отличается измененными габаритами, обновленной внешностью и салоном, а за пределами России автомобиль получил еще и подзаряжаемую модификацию.

Последняя в нашей стране не появится, но моторная гамма Octavia в РФ представлена тремя силовыми установками. Первой является 1,6-литровый ДВС с отдачей 110 л.с., который работает с 5-скоростной механикой или 6-ступенчатым автоматом.

Вторым двигателем является 1,4-литровым турбомотор мощностью 150 л.с. Ему пару составит шестиступенчатая механика или 8-скоростная автоматическая КП. Топовым двигателем будет 2,0-литровый агрегат.

Его мощность, работая в паре с 7-скоростным роботом, составит 190 л.с., но стоимость такой модификации пока не названа.

Самая дорогая комплектация лифтбека на российском рынке, которая будет доступна на момент начала продаж, получила ценник 1,7 млн рублей.

На старте продаж россиянам предложат автомобиль с 1,4-литровой установкой, стоимость которого варьируется от 1 398 000 до 1 700 000 рублей.