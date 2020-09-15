Названа дата начала продаж обновленного Nissan Qashqai в РФ

С первого сентября в официальных дилерских центрах компании Nissan начали продавать обновленный кроссовер X-Trail. Теперь автопроизводитель на российском рынке готовится к старту продаж обновлённого Nissan Qashqai.
Как пишут «Автовести» со ссылкой на авторитетный портал Auto.mail.ru, обновленная версия популярного кроссовера появится в дилерских центрах компании 1 октября.
Подробности про обновленный Nissan Qashqai пока не раскрывают.
Предположительно в модели добавят новые опции и изменят отделочные материалы.
По слухам, в российской версии Qashqai добавят возможность голосового управления, как в обновлённом Nissan X-Trail.