Названа дата начала продаж обновленного Nissan Qashqai в РФ

С первого сентября в официальных дилерских центрах компании Nissan начали продавать обновленный кроссовер X-Trail. Теперь автопроизводитель на российском рынке готовится к старту продаж обновлённого Nissan Qashqai.

Как пишут «Автовести» со ссылкой на авторитетный портал Auto.mail.ru, обновленная версия популярного кроссовера появится в дилерских центрах компании 1 октября.

Подробности про обновленный Nissan Qashqai пока не раскрывают.

Предположительно в модели добавят новые опции и изменят отделочные материалы.

По слухам, в российской версии Qashqai добавят возможность голосового управления, как в обновлённом Nissan X-Trail.