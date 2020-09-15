В России не хватает рамных внедорожников Haval H5 и H9

Повышенный спрос на автомобили китайского бренда привели к тому, что компания увеличивает объёмы производства.

На производственной площадке в Тульской области вводят вторую смену на линии по выпуску рамных внедорожников Haval H5 и H9.

На такой шаг в компании решили из-за растущего спроса на свои автомобили, а для запуска второй смены потребовалось создать еще 250 новых рабочих мест, сообщает «Автостат».

Отмечается, что в этом году спрос на кроссоверы и внедорожники китайского бренда увеличился на 75 процентов. В период с начала года по август компания реализовала в стране 10 225 своих кроссоверов.