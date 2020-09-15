Обновленный кроссовер теперь появился за пределами России, и теперь все автомобили, которые собираются в нашей стране поставляются на экспорт.

Renault начала экспорт в страны СНГ модели Kaptur российской сборки. Первые партии кроссоверов в сентябре отправились в Азербайджан, Армению, Киргизстан, Казахстан и Беларусь.

Напомним, что Kaptur собирают на предприятии компании в Москве. В начале лета кроссовер получил обновление, которое затронуло салон и внешность, а также моторную гамму, где появился турбированный агрегат.

Автомобиль после обновления оценили от 1 075 000 рублей.