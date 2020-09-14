Kia выпустит рамный внедорожник, который может появиться в России

У автопроизводителя в модельном ряду через три года появится минимум две новые модели, среди которых окажется представитель сегмента SUV и пикап.
Если планы компании не изменятся, что новинки появятся уже в 2023 году.
Первой новинкой окажется рамный внедорожник, который будет глобальным и должен появится, в том числе и на российском рынке.
Этот автомобиль сможет составить конкуренцию Toyota Land Cruiser и будет оснащен турбированным дизельным мотором объемом три литра, полноприводной системой, а также получит блокировку дифференциалов.
Если говорить о полноприводном пикапе, то информации о нем мало. Есть предположение, что новинкой будет перелицованная модификация Hyundai Santa Cruz.