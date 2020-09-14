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Kia выпустит рамный внедорожник, который может появиться в России

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У автопроизводителя в модельном ряду через три года появится минимум две новые модели, среди которых окажется представитель сегмента SUV и пикап.
Если планы компании не изменятся, что новинки появятся уже в 2023 году.

Первой новинкой окажется рамный внедорожник, который будет глобальным и должен появится, в том числе и на российском рынке.

Этот автомобиль сможет составить конкуренцию Toyota Land Cruiser и будет оснащен турбированным дизельным мотором объемом три литра, полноприводной системой, а также получит блокировку дифференциалов.

Если говорить о полноприводном пикапе, то информации о нем мало. Есть предположение, что новинкой будет перелицованная модификация Hyundai Santa Cruz.

Названы рублевые цены на обновленный седан Kia Rio

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