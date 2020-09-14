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Названы рублевые цены на обновленный седан Kia Rio

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Обновлённый автомобиль поступит в продажу на российском рынке в следующем месяце.
Пока же были названы рублевые цены на обновленный седан Kia Rio, который немного стал дороже в отличие от предшественника.

Так, в базовом исполнении у автомобиля будет ценник 814 900 рублей, что всего на 5 тыс. рублей больше. Самая дорогая комплектация теперь оценивается в 1 079 900 рублей.

В Петербурге началось производство обновлённого автомобиля Kia Rio

Стоит отметить, что обновление разрабатывали специально для российского рынка, и уже в базовой комплектации седана есть электропривод передних и задних стекол, регулировка рулевой колонки по высоте, кондиционер, помощник при старте на подъеме, система АБС и многое другое.

Линейка двигателей модели представлена 1,4 и 1,6-литровыми ДВС мощностью 100 и 123 л.с. Среди трансмиссии будет шестискоростная механика или автомат.

Названы рублевые цены на обновленный седан Kia Rio Названы рублевые цены на обновленный седан Kia Rio

kia Kia Rio
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