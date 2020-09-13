Интерьер новых Renault Sandero и Logan раскрыт до премьеры

Презентация нового поколения автомобилей состоится уже 29 сентября, и ранее компания уже публиковала официальные изображения экстерьера новинок.

При этом об изменениях в салоне, а также в техническом плане пока не сообщается. А вот интерьер автомобилей Renault Sandero и Logan оказался рассекречен до презентации благодаря распространенным в сети шпионским снимкам.

Как выяснилось, в салоне бюджетных моделей будет немало изменений, ведь там появится новая информационно-развлекательная система с 7-дюймовым экраном, новый блок управления климатом и приборная панель.

Рулевое колесо судя по всему внешне не изменилось, но на нем появилось больше кнопок.

Также можно заметить наличие 6-ступенчатой коробки передач, и предполагается, что от пятискоростной механики в моделях откажутся.