Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 показали на официальных фото

Несколько дней назад марка Dacia распространила в сети тизерные изображения, на которых показали силуэты новых Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 модельного года.

Недавно марка опубликовала новые изображения, на которых была рассекречена внешность автомобилей новой генерации.

Также в компании объявили, что их презентация состоится 29 сентября. Бюджетные модели, как и ожидалось получат более современный дизайн, а также в них появится светодиодная оптика.

Кроме этого, новый Logan получит увеличенную длину, что позволит увеличить пространство в салоне. Все бюджетные модели будут созданы на модернизированной платформе CMF-B.

В линейке двигателей предложат как обычные ДВС, так и может появиться гибридная установка.