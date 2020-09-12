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Компания Toyota увеличила цены на модели CH-R и Corolla

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Две модели японской компании прибавили в цене 2,1-4,9% в сентябре, что выяснили специалисты сайта «Цена Авто».
По данным аналитиков, компания Toyota увеличила цены на модели CH-R и Corolla на 39-62 тыс. рублей в зависимости от комплектации и автомобиля.

Изменение цен на кроссовер Toyota CH-R привело к тому, что он в базовой комплектации теперь оценен в 1 904 000 рублей, а его версия Cool теперь предлагается по цене 2 251 000 рублей.

Что касается Toyota Corolla, то ее минимальная комплектации теперь предлагается для покупки за 1 335 000 рублей, а самая дорогая комплектации теперь продается за 1 867 000 рублей.

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