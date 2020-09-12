Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

О начале выпуска автомобилей Groupe Renault официально сообщила пресс-служба Запорожского Автомобилестроительного Завода.

Как говорится в коротком сообщении, для запуска выпуска автомобилей на предприятии в Запорожье была проведена масштабная модернизация.

Собираемые на предприятии автомобили полностью соответствуют международным стандартам качества Groupe Renault.

По словам представителя Groupe Renault, сборку машин в Украине организовали с учетом того, что компания на рынке имеет сильные позиции, а сам рынок имеет для них высокий потенциал.

К сожалению не сообщается, какие конкретно модели встали на конвейер завода.