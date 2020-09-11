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JAC назвал дату российской премьеры электромобиля JAC iEV7S

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Как ранее сообщалось, электрокар от китайской компании будет представлен только в одной комплектации, при этом стоимость пока не названа.
Пока JAC назвал дату российской премьеры электромобиля JAC iEV7S. Согласно официальным данным, презентация автомобиля в России состоится 22 сентября.

В этот же день будут раскрыты все характеристики и стоимость. Электрический хэтчбек JAC iEV7S, как заявили в компании, будет самым доступным электромобилем на российском рынке среди моделей, официально представленных в стране.

Поставки автомобиля в нашу страну будут организованы из Казахстана, где модель оценена в 2,4 млн рублей в эквиваленте.

jac JAC iEV7S
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