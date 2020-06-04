JAC рассказал о новом электрокаре JAC iEV7S для рынка РФ

Уже давно не секрет, что китайская компания для российского рынка предложит новый электрокар, который уже продается в Китае и скоро его начнут выпускать на казахстанском предприятии «СарыаркаАвтоПром».

С этого же завода будут осуществляться поставки электрокара JAC iEV7S на российский рынок. О такой модели недавно рассказали в пресс-службе российского офиса.

Электромобиль в России уже проходит сертификацию, а продажи новинки запланированы на конец лета.

Новинка имеет следующие габариты: 4135/1750/1560 мм, колесная база составит 2 490 мм. Дорожный просвет будет 130 мм. JAC iEV7S будет представлен только в модификации с передним приводом, а в движение модель будет приводиться синхронным электродвигателем с отдачей 115 лошадиных сил.

Показатель крутящего момента будет 270 Нм. Максимальная скорость электрокара составит 130 км/ч, а разгон от 0 до 100 км будет осуществляться за 12 секунд.

Запас хода – до 360 км, а зарядку можно осуществлять и от обычной розетки, на что потребуется около 12 часов. Также рассказали в компании и о конструкции подвески – спереди будет схема «МакФерсоном», а сзади окажется полузависимая балка.

Кроме этого, автомобиль оснастят дисковыми тормозами. Еще в JAC отметили наличие обивки салона из кожи, бортовой компьютер с 8-дюймвым экраном и мультимедийную систему.

В нашей стране электромобиль будет представлен только в одной комплектации с названием Luxury, но ее стоимость пока не названа.