Обновленный Genesis G70 2021 года представлен официально

Обновленная версия модели Genesis G70 теперь полностью соответствует стилистике недавно представленных G80 и GV80.

Genesis G70 пережил плановое обновление, ведь автомобиль представлен на рынке с 2017 года. В отличие от предшественника седан получил новую оптику, решетку радиатора, а также бамперы.

Обновление затронуло и салон, где теперь предлагается увеличенной диагонали экран мультимедийной системы, который теперь имеет размер 10,25 дюйма. Кроме этого, мультимедиа стала поддерживать обновления по воздуху.

В моторной гамме для внутреннего рынка изменений не произошло и седан по-прежнему предлагается с бензиновыми 2,0 и 3,3-литровым ДВС, а также дизельным 2,2-литровым агрегатов.

При этом для американского рынка Genesis G70 2021 года будет представлен без механической трансмиссии, так как такая модификация оказалась не востребованной.