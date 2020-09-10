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Компания Suzuki смогла вернуть Jimny в Европу

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Еще в начале года сообщалось, что внедорожник Jimny покинет европейский авторынок из-за несоответствия экологическим нормам.
Тогда же была информация, что в компании Suzuki нашли способ, как не дорабатывая силовые установки модели, оставить ее в продаже на европейском рынке.

В результате автопроизводителю это удалось. Компания Suzuki смогла вернуть Jimny в Европу, но теперь модель оформлена как легкий коммерческий автомобиль, хотя ранее он был пассажирским транспортом.

Именно это позволило Suzuki обойти запреты, но не обошлось и без изменений, так как Suzuki Jimny теперь имеет только два передних сидения и увеличенный объём багажного отделения, который теперь составляет 863 литра, что на 33 литра больше.

Кроме этого в салоне появилась сетчатая перегородка. В движение фургон Jimny приводится 102-сильным 1,5-литровым ДВС, пару которому составляет только 5-скоростная механическая трансмиссия.

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suzuki Suzuki Jimny
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