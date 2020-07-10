О том, что компания Suzuki может прекратить продажи внедорожника Jimny на европейском рынке сообщалось еще в начале года.
Suzuki прекращает продажи модели Jimny на рынке Европы
Однако, тогда сообщалось, что автопроизводитель может обойти запрет при условии, что переквалифицирует модель в коммерческий автомобиль.
Однако это была сомнительная схема, так как в Jimny пришлось бы убирать задний диван и оставлять только сидение для водителя и одного пассажира.
Дело в том, что модель не соответствует строгим экологическим стандартам, и похоже компании не удалось ничего сделать.
В связи с этим Suzuki прекращает продажи Jimny на рынке Европы, а вновь модель сможет вернуться в продажу только с новыми силовыми установками.
Suzuki может установить во внедорожник экологичный 1,4-литровый турбированный двигатель или использовать гибридные установки, но для этого потребуется время.
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