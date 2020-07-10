Suzuki прекращает продажи модели Jimny на рынке Европы

О том, что компания Suzuki может прекратить продажи внедорожника Jimny на европейском рынке сообщалось еще в начале года.

Однако, тогда сообщалось, что автопроизводитель может обойти запрет при условии, что переквалифицирует модель в коммерческий автомобиль.

Однако это была сомнительная схема, так как в Jimny пришлось бы убирать задний диван и оставлять только сидение для водителя и одного пассажира.

Дело в том, что модель не соответствует строгим экологическим стандартам, и похоже компании не удалось ничего сделать.

В связи с этим Suzuki прекращает продажи Jimny на рынке Европы, а вновь модель сможет вернуться в продажу только с новыми силовыми установками.

Suzuki может установить во внедорожник экологичный 1,4-литровый турбированный двигатель или использовать гибридные установки, но для этого потребуется время.