Китайская компания расширяет модельный ряд новыми автомобилями, которые будут собирать на предприятии «БелДжи» в Белоруссии.

Как выяснили журналисты портала «Китайские автомобили», в Белоруссии Geely начнет выпускать две новые модели, а точнее это будет купеобразный кроссовер Tugella и хэтчбек GS.

Кроссовер Tugella является переименованным FY11, а хэтчбек в нашу страну поставляется из Китая. Как выяснили журналисты, на предприятии в Белоруссии выпуск новинок будет ограничен, ну по крайней мере так указано в документах.

Но отмечается, что для других моделей выпуск также был ограничен, хотя по факту автомобилей выпускают больше.

Между тем стоит отметить, что кроссовер Tugella и хэтчбек GS уже имеют ОТТС в России, причем первая партия хэтчбека появилась в стране еще в начале года.

В РФ с завода «БелДжи» пока поставляется только три модели, а это Atlas, Coolray и Emgrand X7.