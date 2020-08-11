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Geely сертифицировала в России новый кроссовер Tugella

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Китайская компания на территории РФ сертифицировала свой новый внедорожник, который уже появился в базе Росстандарта.
Речь идет о новинке известной как Geely FY11, о появлении которого на российском рынке упоминалось достаточно давно.

На китайском рынке этот кросс-купе продается под названием Xing Yue, а в нашей стране его сертифицировали как Tugella.

Эта модель уже получила ОТСС, а значит компания уже может начать его продажи. В документе указано, что автомобиль будет представлен в России только с одним двигателем и это 2,0-литровый ДВС.

При этом его мощность в зависимости от версии будет 199 или 237 л.с. Среди трансмиссий будет 8-скоростной автомат, который передаст крутящий момент на переднюю или обе оси.

В нашу страну кроссовер будут поставлять из Китая, а его продажи должны стартовать до конца года.

Ранее сообщалось, что возможно Geely FY11 начнут собирать на предприятии «БелДжи» в Беларуси, но пока там собирают только Atlas и Coolray.

geely Geely Tugella
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