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Skoda прекратит выпуск кроссовера Kodiaq RS

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Kodiaq RS исчезнет из линейки модели, но в дальнейшем компания планирует его снова вернуть на рынок.
Пока же Skoda прекратит выпуск кроссовера Kodiaq RS, что связано с двигателем модели, который не соответствует экологическим нормам.

Напомним, что в кроссовере используется битурбированный дизельный агрегат с отдачей 240 л.с. при 500 Нм.

В планах автопроизводителя установить в модель другую силовую установку, возможно даже гибридную с 48-ваольтовым стартер-генератором.

Когда кроссовер Kodiaq RS с новой установкой снова вернется в производство и продажу, в компании не сообщают.

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skoda Skoda Kodiaq RS
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