Речь идет об электрической версии модели, которая была представлена еще в мае прошлого года.

Впрочем, преемника не будет и обычной модели, о чем стало известно зарубежным журналистам от представителей бренда.

Skoda завершила выпуск городского автомобиля Citigo в версии с электрической силовой установкой, а причиной стали низкие продажи модели.

Электрокар, как и обычная модель не смогли завоевать популярность, поэтому в руководстве марки приняли решение отказаться от модели.

Вместо этого автомобиля в компании сосредоточатся на более перспективных автомобилях, в том числе и кроссоверах.