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Skoda завершила выпуск городского автомобиля Citigo

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Речь идет об электрической версии модели, которая была представлена еще в мае прошлого года.
Впрочем, преемника не будет и обычной модели, о чем стало известно зарубежным журналистам от представителей бренда.

Skoda завершила выпуск городского автомобиля Citigo в версии с электрической силовой установкой, а причиной стали низкие продажи модели.

Электрокар, как и обычная модель не смогли завоевать популярность, поэтому в руководстве марки приняли решение отказаться от модели.

Вместо этого автомобиля в компании сосредоточатся на более перспективных автомобилях, в том числе и кроссоверах.

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skoda Skoda Citigo
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