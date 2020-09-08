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BMW выпустит девять новых электрокаров

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Немецкая компания рассказала о планах по выпуску новых электрокаров в ближайшие несколько лет.
Речь идет не просто об электрифицированных моделях, а о полноценных электромобилях. Как стало известно, BMW выпустит девять новых электрокаров уже к 2030 году.

Столько новинок компания подготовит в рамках стратегии под названием Power of Choice («Сила выбора»), в которой также предусмотрено увеличение объёмов производства электрокаров и гибридов.

В плане указано, что в течение 10 лет BMW должна продать более 7 млн гибридных и электрических моделей, причем тут речь идет не только о собственных авто, но и моделях, реализованных под брендом MINI.

То есть в среднем, компания должна продавать ежегодно почти по 500 тыс. зеленых машин.

Что касается полноценных электрокаров, то уже известно, что полностью электрическая версия появится у кроссовера Х3, а в следующем году появится пятидверное купе 4 и серийная версия концепта iNex.

Также создадут электрокар на базе X1, и выйдут электромобили i5 и i7.

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