Новый роскошный Maybach S-Class представят уже в ноябре

Недавно немецкая компания представила новое поколение седана S-Class, а теперь к выходу готовится роскошный вариант Maybach S-Class.

Зарубежные источники выяснили, когда появится роскошный вариант, а также выяснилось, что послед дебюта этого варианта будут представлены еще модификации от Mercedes-AMG.

Речь идет о моделях S 63e и S 73e. Что касается нового роскошного Maybach S-Class, то его презентация состоится 20 ноября и будет проходить на территории Китая, ведь именно в этой стране автомобиль пользуется отличным спросом.

Подробностей о новинке мало, но есть информация, что в ней установят 12-цилиндровый битурбированный двигатель объёмом шесть литров.