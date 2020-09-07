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Новый роскошный Maybach S-Class представят уже в ноябре

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Недавно немецкая компания представила новое поколение седана S-Class, а теперь к выходу готовится роскошный вариант Maybach S-Class.
Зарубежные источники выяснили, когда появится роскошный вариант, а также выяснилось, что послед дебюта этого варианта будут представлены еще модификации от Mercedes-AMG.

Речь идет о моделях S 63e и S 73e. Что касается нового роскошного Maybach S-Class, то его презентация состоится 20 ноября и будет проходить на территории Китая, ведь именно в этой стране автомобиль пользуется отличным спросом.

Подробностей о новинке мало, но есть информация, что в ней установят 12-цилиндровый битурбированный двигатель объёмом шесть литров.

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