«КамАЗ» собрал первый самосвал семейства К5

КАМАЗ 7 сентября сообщил о собранном первом экземпляре самосвала нового семейства К5.

На заводе компании выпустили КАМАЗ-6595, который создавался для работы на крупных промышленных объектах, в горных и песчаных карьерах.

В самосвале установлен двигатель Р6, ведущие мосты с осевой нагрузкой 16 тонн, а еще он имеет грузоподъёмность 26 тонн.

«Собирали КАМАЗ-6595 на специальных стапелях, которые продвигались вдоль главного конвейера. Так у рабочих, устанавливающих детали на своей позиции, была возможность познакомиться с новой моделью», – рассказал технолог отдела анализа эффективности сборки автомобилей Владимир Щетинин.

Также было добавлено, что на стапели поставили также такие модели самосвалов как КАМАЗ-65951 и КАМАЗ-65952. Последний отличается повышенной проходимостью, а первый получит увеличенную грузоподъемность.