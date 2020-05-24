К испытаниям нового самосвала К5 приступил «КамАЗ»

В пресс-службе «КамАЗа» рассказали о начале испытаний самосвала КАМАЗ-65952, у которого используется кабина нового поколения.



К испытаниям нового самосвала К5 «КамАЗ» приступил на полигоне НАМИ в Дмитрове в начале этого года.

В том числе самосвал тестируют в условиях, приближенных к реальной эксплуатации, а в таких тестах проверяет надежность всех технических решений. В новом К5 используется не только кабина следующего поколения, но и двигатель КАМАЗ Р6, новая КП, электрика и электроника.

Кроме этого, самосвал получил много улучшений. В этом году компания планирует выпустить опытную партию на эксплуатационных испытаний, а серийное производство запланировано на следующий год.

Как отмечают в компании, грузовики нового поколения К5 будут представлены несколькими семействами. Сначала выпустили седельные тягачи КАМАЗ-54901, КАМАЗ-65659, а также шасси 65658.

В семействе тяжелой техники есть самосвалы КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65951, КАМАЗ-65952 и седельный тягач КАМАЗ-65956, а еще планируется выпуск транспортного семейства, а также семейства полноприводных автомобилей на односкатной ошиновке и среднетоннажных автомобилей.