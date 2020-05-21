Продажи тягачей нового поколения начал «КамАЗ»

Стоит отметить, что эта модель производится с прошлого года, и ее можно встретить на дорогах, но все эти автомобили принадлежат транспортным кампаниям, которым поставки автопроизводитель делал напрямую.

Дилерские центры уже принимают заказы на КАМАЗ-54901, но по какой цене пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что модель будет стоить на 10-15% дешевле чем конкуренты, а это около 6,5 млн рублей, пишет «За рулем».

Но из-за падения национальной валюты стоимость тягача может быть выше предполагаемой.

Напомним,КАМАЗ-54901 получил кабину, которую разработали на базе кабины Mercedes Benz Actros. Также в тягаче применена новая рама и установлен новый турбодизель объёмом 12 литров.

Его мощность составляет 450 л.с. при 2060 Нм. Силовой агрегат работает с 12-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.