КАМАЗ свой новый тягач 54901 скоро начнет поставлять в дилерские центы.
Продажи тягачей нового поколения начал «КамАЗ»
Стоит отметить, что эта модель производится с прошлого года, и ее можно встретить на дорогах, но все эти автомобили принадлежат транспортным кампаниям, которым поставки автопроизводитель делал напрямую.
Дилерские центры уже принимают заказы на КАМАЗ-54901, но по какой цене пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что модель будет стоить на 10-15% дешевле чем конкуренты, а это около 6,5 млн рублей, пишет «За рулем».
Но из-за падения национальной валюты стоимость тягача может быть выше предполагаемой.
Напомним,КАМАЗ-54901 получил кабину, которую разработали на базе кабины Mercedes Benz Actros. Также в тягаче применена новая рама и установлен новый турбодизель объёмом 12 литров.
Его мощность составляет 450 л.с. при 2060 Нм. Силовой агрегат работает с 12-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.