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Бюджетный кроссовер Kia Sonet встал на конвейер

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Новый недорогой кроссовер Kia Sonet был представлен в начале августа, а недавно в компании сообщили о начале серийного производства модели.
Модель встала на конвейер предприятия компании в Индии, где уже собраны первые экземпляры. Kia Sonet, как сообщается, поступит в продажу на местном рынке 18 сентября.

Комплектации и стоимость новинки будут объявлены позднее. По предварительным данным, стоимость Kia Sonet составит около 700 тыс. рублей.

За эти деньги покупатель получит кроссовер, в списке оснащенности которого будет две подушки безопасности, система стабилизации, штатная аудиосистема, кондиционер, 16-дюймовые колесные диски и многое другое.

Моторная гамма в зависимости от комплектации будет представлена 1,0 или 1,2-литровыми бензиновыми двигателями и одним 1,5-литровым дизельным ДВС. Kia Sonet будет продаваться не только в Индии, но и за ее пределами.

kia Kia Sonet
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