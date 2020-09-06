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Спрос на Lada XRay в России рекордно упал

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Высокий хэтчбек Lada XRay вышел на рынок еще в 2016 году, причем уже тогда некоторые поклонники марки расстроились, что серийная версия модели оказалась не такой каким был концепт.
Многие ждали, что Lada XRay это будет городской кроссовер, а им оказался хэтчбек, хоть и с интересным дизайном.

Тем не менее первое время модель показывала неплохие продажи, которые увеличивались с каждым месяцем.

Позднее, вазовцы сосредоточились на выпуске других новинок из семейства Весты и спрос на Lada XRay стал падать.

Однако в компании решили оживить продажи, выпустив кросс-версию и модель с вариатором.

Но этого оказалось недостаточно и в результате спрос на Lada XRay в России рекордно упал, так как модель даже не вошла в рейтинг АЕБ, где обычно отображают данные по продажам 25 новых автомобилей.

Как выяснил портал Wroom.ru, за предыдущий месяц дилеры марки реализовали только 1 445 экземпляров XRay, а это самый худший результат с момента выхода модели.

При этом в прошлом году автомобиль продавали по 2,4 тыс. экземпляров в месяц в среднем.

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Lada Xray
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