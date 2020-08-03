АвтоВАЗ может выпустить версию Lada Xray Cross для молодежи

Новинка может появиться на рынке в ближайшие месяцы, о чем стало известно российским СМИ.

Если верить обнародованной в Сети информации, то «АвтоВАЗ» уже готовит к выходу новую модификацию своего автомобиля Lada Xray Cross.

Сообщается, что эта новинка была выпущена в нескольких экземплярах на линии ПАП В0. Эти модели имеют приставку к названию Black.

Новая версия Lada Xray Cross будет ориентирована на молодую аудиторию. Как пишет «Российская газета», такие автомобили будут оборудованы 1,6-литровым 113-сильным ДВС, работающим в паре с Jatco JF015E.

Кузов машин имеет белый цвет, а крыша и корпуса боковых зеркал выполнены в черном глянцевом цвете. Также отличаться новинка будет еще и шильдиками «Black».

Точные сроки выхода новой спецверсии Lada Xray Cross, а также ее стоимость пока не называются.