В компании Porsche рассказали о планах по смене поколений модели Panamera, сообщив, что этот автомобиль может оказаться электрокаром.

Более того, автопроизводитель рассматривает возможность не просто выпустить электрическую версию модели в третьем поколении, а полностью убрать из линейки двигателей модели обычные ДВС и даже не рассматриваются гибридные установки.

Пока такая возможность только рассматривается и окончательного решения еще не принято.

Между тем, маркетологи компании пытаются предугадать, какие легковушки будет пользоваться повышенным спросом на рынке через несколько лет, и если это будут «зеленые авто», то Porsche может превратить Panamera в полноценный электромобиль.

Между тем, на европейском рынке гибридные Panamera в общих продажах модели занимают 60%, то есть электрификация модели будет однозначно.

Между тем, в ближайшее время для автомобиля второго поколения подготовят еще две подзаряжаемые версии.