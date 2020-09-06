В компании Porsche рассказали о планах по смене поколений модели Panamera, сообщив, что этот автомобиль может оказаться электрокаром.
Более того, автопроизводитель рассматривает возможность не просто выпустить электрическую версию модели в третьем поколении, а полностью убрать из линейки двигателей модели обычные ДВС и даже не рассматриваются гибридные установки.
Пока такая возможность только рассматривается и окончательного решения еще не принято.
Между тем, маркетологи компании пытаются предугадать, какие легковушки будет пользоваться повышенным спросом на рынке через несколько лет, и если это будут «зеленые авто», то Porsche может превратить Panamera в полноценный электромобиль.
Между тем, на европейском рынке гибридные Panamera в общих продажах модели занимают 60%, то есть электрификация модели будет однозначно.
Между тем, в ближайшее время для автомобиля второго поколения подготовят еще две подзаряжаемые версии.