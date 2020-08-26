Porsche представил обновленную Panamera

Рестайлинговая версия Porsche Panamera уже доступна для заказа в Европе, и в ближайшие несколько месяцев появится на других рынках.

Porsche представила обновленную версию роскошного лифтбека Panamera. Эта модель после обновления получила улучшенные моторы и изменённую внешность.

В Германии на старте продаж предлагается Panamera в кузове универсал и лифтбек. Клиенты еще могут заказать удлинённую версию под названием Executive.

Базовая версия новинки оценивается в 91 345 евро. Пока Panamera доступна только для заказа, тогда как «живые» продажи начнутся только в октябре.



Porsche Panamera в комплектации Turbo S получил четырехлитровый турбомотор мощностью 630 л.с. и 820 Нм крутящего момента.

С такой силовой установкой роскошная машина способна разогнаться до «первой» сотни за 3,1 сек.

Максимальная скорость ограничена на отметке 315 км/ч. В самой мощной комплектации установили трехкамерную пневматическую подвеску и систему подавления кренов.

Версия Panamera GTS оснащена 480-сильным турбированым V8, который выдает 620 Нм крутящего момента. Базовая версия оснащается 2,9-литровым V6 с 330-сильной отдачей и 450 Нм.

Еще для заказа доступна гибридная версия Panamera 4S E-Hybrid, у которой установлен 440-сильный бензиновый ДВС и 136-сильный электромотор.

Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 560 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Рестайлинговую версию от предшественника можно отличить по измененной оптике, 20 или 21-дюймовым колесным дискам и увеличенным боковыми воздухозаборниками. Как и ранее Panamera будет предлагаться с большим набором современных систем безопасности.

Так, рестайлинговая версия Porsche Panamera получила систему ночного видения, помощника парковки с обзором 360 градусов, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков и контроль полосы движения.