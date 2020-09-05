Главная » Новости

Audi отзывает на территории РФ 16 своих автомобилей

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Автомобили немецкой марки могут не соответствовать техрегламенту по части предельных норм выбросов оксидов азота.
О новом отзыве на территории РФ объявил Росстандарт, в сообщении которого говорится, что Audi отзывает на территории РФ своих 16 автомобилей.

Речь идет о кроссоверах Audi Q8 с установленными в них бензиновыми двигателями V6 3,0 TFSI (EA839).

Эти модификации автомобиля могут не соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в части предельных норм выбросов оксидов азота.

К тому же отмечается, что такая ситуация возникает лишь при определенных условиях, а исправить ее должна корректировка обновления программного обеспечения.

Все необходимые работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно для владельцев.

Audi назвала цены на новый универсал Audi A6 allroad quattro в России

audi
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика