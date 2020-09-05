Audi отзывает на территории РФ 16 своих автомобилей

Автомобили немецкой марки могут не соответствовать техрегламенту по части предельных норм выбросов оксидов азота.

О новом отзыве на территории РФ объявил Росстандарт, в сообщении которого говорится, что Audi отзывает на территории РФ своих 16 автомобилей.

Речь идет о кроссоверах Audi Q8 с установленными в них бензиновыми двигателями V6 3,0 TFSI (EA839).

Эти модификации автомобиля могут не соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в части предельных норм выбросов оксидов азота.

К тому же отмечается, что такая ситуация возникает лишь при определенных условиях, а исправить ее должна корректировка обновления программного обеспечения.

Все необходимые работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно для владельцев.