Audi назвала цены на новый универсал Audi A6 allroad quattro в России

Немецкая марка в России объявила о старте проема предварительных заказов на новый Audi A6 allroad quattro.

Audi назвала цены универсала Audi A6 allroad quattro, который для России предложат в шести комплектациях с двумя силовыми установками.

У дилеров модель появится в четвертом квартале года, а до этого времени будут вести прием заказов.

В движение автомобиль будет приводиться дизельным двигателем мощностью 249 л.с. или бензиновым мотором с отдачей 340 л.с., который будет работать со стартер-генератором.

В базовом исполнении универсал предложат с адаптивной пневматической подвеской, полноприводной системой, колесными дисками на 18 дюймов, светодиодной оптикой, климат-контролем на две зоны, а также подогревом передних сидений, кожаным рулем и др. в минимальной комплектации автомобиль оценили в 4 259 000 рублей за дизельный вариант.

Самая доступная бензиновая версия получила ценник 4 437 000 рублей, а топовый вариант Business 55 TFSI S tronic обойдется покупателям в 4 817 000 рублей. Самая дорогая дизельная модификация получила ценник 4 639 000 рублей.