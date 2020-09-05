Составлен рейтинг надежных машин, которые практически не ломаются

Рейтинг надежных автомобилей опубликовали эксперты организации из Германии TUV (Technische Überwachungsverein).

Они оценивают частоту поломок автомобиля за период. В новом рейтинге учитывали частоту обращения в сервисный центр за период с июля 2018 года по июнь 2019 года.

Среди автомобилей были модели возрастом от 3 до 11 лет, которые затем распределили на возрастные категории.

Так, в категории трехлеток реже всего ломаются Mercedes-Benz GLC 92,17%), Porsche 911, Mercedes-Benz SLC и SLK (по 2,2%), а также Mercedes — B-Class, у которого показатель частоты поломок составил 2,4%.

Еще в этой категории есть Mercedes A-Class (2,5%) C-Class (2,7%) и Mazda CX-3 (2,7%).

Что касается пятилетних машин, то тут лидерами оказались: Porsche 911 (3,5%), Opel Mokka (5%), Audi TT, Mercedes-Benz B-класса и Mercedes SLK (5,1%), а также Audi Q5 (5,3%) и Mitsubishi ASX (5,7%).

Лучшие среди 7-летних машин это Porsche 911 (6,1%), Audi TT (6,6%) и Mercedes SLK (6,8%), первые два еще лидируют среди авто 9 и 11-летних моделей.