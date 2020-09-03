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В Лос-Анджелесе распродают парк полицейских электрокаров BMW i3s

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Электрокары были в эксплуатации чуть более двух лет и теперь их решили распродать.
В полиции Лос-Анджелеса объявили о продаже парка автомобилей модели BMW i3s. Эти электрокары еще в 2018 году обошлись в 10 млн долларов, а сейчас из продают за полцены.

Избавится от электрокаров полицейские решили из-за того, что у них маленький запас хода и они не годятся для службы.

Напомним, что BMW i3s имеет запас хода всего 130 км. Полицейский департамент сообщил, что часть электрокаров в парке практически не использовалась, а те, которые эксплуатировали, брали только для личных поездок.

Полиция вернула электромобили дилеру, а последний в свою очередь выставил их на продажу на полцены, а точнее по цене от 10 до 20 тыс. долларов.

При этом среди автомобилей есть те, у которых пробег составляет 2-3 км.

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