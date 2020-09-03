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JAC сертифицировал в России новый электрокроссовер iEV7S

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Новый электромобиль китайской марки ранее получил ОТТС на территории России, а теперь компания получила разрешение продавать его на территории Таможенного союза.
В частности, разрешение было получено на электрокар, собранный в Казахстане.
JAC сертифицировал в России новый электрокроссовер iEV7S со 116-сильным электродвигателем, который располагается на задней оси.

Запас хода электрокара составит 300 км, если двигаться при постоянной скорости 60 км/ч. Максимальная скорость новинки составляет 130 км/ч, а ускорится до первой сотни она сможет за 12 секунд.

На территории Казахстана электрический кроссовер оценен в 2,37 млн рублей в эквиваленте. На российском рынке модель появится, но пока сроки выхода не объявлены.

JAC рассказал о новом электрокаре JAC iEV7S для рынка РФ

jac JAC iEV7S
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