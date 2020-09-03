Кросс JAC X7 появится на рынке РФ под названием S7

Китайская компания JAC скоро начнет продажи на российском рынке нового кроссовера, о котором уже известны некоторые подробности.

Кроссовер JAC X7 появится на рынке РФ под названием S7 и поступит в продажу до конца года. Новый кроссовер имеет длину 4 790 мм, а расстояние между осями составляет 2 750 мм.

На рынке модель будет представлена в версии с 5 или 7 посадочными местами. Его моторная гамма будет представлена 1,5-литровым двигателем с турбиной.

Его мощность составит 174 лошадиных силы, а работать он будет в паре с 6-сутпенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.