В России сертифицирован конкурент «Газели» от китайского JAC

Эта модель представляет собой легкий коммерческий автомобиль, который на российском рынке может составить конкуренцию Газели.

Благодаря полученному документу китайская машина может продаваться не только в России, но и в других странах ЕАЭС.

При этом стоит отметить, что сертификацию коммерческого авто провела не сама китайская компания JAC, а ее партнер в лице «СарыаркаАвтоПром».

Исходя из того можно сказать, что новинку планируют поставлять в нашу страну из Казахстана. В документе также содержится информация о российских спецификациях.

В частности, указано, что моторная гамма JAC Sunray будет представлена только с дизельным мотором, тогда как в Казахстане он еще будет представлен в бензиновой модификации.

Дизельный двигатель JAC HFC4DE1-1D имеет рабочий объём цилиндров 2,8 литра.

Он соответствует стандарту Евро-5 и имеет мощность 150 л.с. Среди трансмиссии будет доступна механическая коробка передач с шестью ступенями JAC LC6T32.

Также из документа стало известно о том, что Sunra предложат с цельнометаллическими грузопассажирским и пассажирским кузовами.