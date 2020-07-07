JAC анонсировал для России новый лифтбек JAC J7

JAC в России расширит модельный ряд за счет стильного лифтбека под названием J7. Эта модель в Китае была представлена в прошлом году, но ее на домашнем рынке автопроизводителя предлагают под названием A5.

О скором старте продаж JAC J7 стало известно из официальной страницы Facebook российского представительства марки.

Внешность JAC J7 разрабатывал Даниэле Гальоне, который ранее работал в Maserati и Alfa Romeo, поэтому в китайской модели видны элементы итальянских премиальных моделей.



Лифтбек в России будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным агрегатом мощностью 150 л.с., а такой мотор устанавливают и на китайской версии.

В качестве опции для J7 предложат камеры кругового обзора, панорамную крышу, спортивные кресла с электрорегулировкой и атмосферную подсветку.

Трансмиссия у лифтбека будет доступна механическая или вариатор, привод только передний.

Сколько будет стоить JAC J7 пока неизвестно, а в Китае данную модель предлагают по цене от 84 800 тыс. юаней, что в пересчете по текущему курсу от 770 тыс. рублей.