Сразу несколько автопроизводителей подняли цены на все или почти все свои автомобили с приходом осени.

С начала сентября крупнейшие автоконцерны в РФ повысили цены на свои автомобили минимум на 20 тыс. рублей.

Среди таких компаний оказались Renault, BMW и Volkswagen, причем если у первой модельный ряд прибавил в цене 20-30 тыс. рублей, то у немецкой компании стоимость выросла на 30-100 тыс. рублей. Автомобили BMW, как сообщается, стали дороже на 40-60 тыс. рублей.

Стоит отметить, что изменение стоимости новых машин на российском рынке наблюдается с начала года. В большинстве случаев автомобильные компании поднимают цены постепенно, но регулярно.

Например, за первое полугодие стоимость новой машины в среднем увеличилась на 8,9%. Некоторые эксперты уверены, что рост цен на авто будет наблюдаться и в дальнейшем.