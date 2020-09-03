Главная » Новости

Крупнейшие автоконцерны в РФ повысили цены на свои автомобили

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Сразу несколько автопроизводителей подняли цены на все или почти все свои автомобили с приходом осени.
С начала сентября крупнейшие автоконцерны в РФ повысили цены на свои автомобили минимум на 20 тыс. рублей.

Среди таких компаний оказались Renault, BMW и Volkswagen, причем если у первой модельный ряд прибавил в цене 20-30 тыс. рублей, то у немецкой компании стоимость выросла на 30-100 тыс. рублей. Автомобили BMW, как сообщается, стали дороже на 40-60 тыс. рублей.

Стоит отметить, что изменение стоимости новых машин на российском рынке наблюдается с начала года. В большинстве случаев автомобильные компании поднимают цены постепенно, но регулярно.

Например, за первое полугодие стоимость новой машины в среднем увеличилась на 8,9%. Некоторые эксперты уверены, что рост цен на авто будет наблюдаться и в дальнейшем.

Главной мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика