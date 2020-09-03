Главной мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

Об этом стало известно благодаря опросу «Авито Авто», специалисты которого решили провести опрос среди россиян и попросили их ответить на вопросы об автомобиле мечты.

Оказалось, что почти каждый второй россиянин желает владеть кроссовером или внедорожником.

Уточняя другие характеристики таких автомобилей респонденты отмечали, что они должны быть полноприводными, а двигатель в них должен быть бензиновый мощностью не менее 100 л.с., но не более 200 л.с.

Кроме этого во внедорожнике должна быть установлена автоматическая трансмиссия. Еще автомобилем мечты был назван электрокар (16% респондентов) и гибридный автомобиль (еще 21%).

Стоимость автомобиля мечты по мнению россиян должна быть не менее 1 млн рублей, но не больше 2 млн. Так ответили 35% опрошенных.

Что касается предпочтений по автобрендам, то чаще всего называли автомобили немецких или японских марок, за которые проголосовали 55 и 42% респондентов.

Для некоторых россиян идеальными являются модели корейских, российских и американских марок.