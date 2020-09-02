Официально о поставках машинокомплектов для сборки автомобилей Лада на завод ЗАЗ российский автогигант не объявлял.

Первые сообщения о поставках машинокомплектов на предприятие появились в начале года, а в прошлом месяце сообщалось о начале поставок моделей Lada Xray и Largus.

Но как сообщают источники AvtoVAZ News, АвтоВАЗ начал поставки еще одной Lada на украинский ЗАЗ и ею стала Lada Granta.

По информации источника, на предприятие отправили 40 машинокомплектов, а еще 60 ед. отправят в этом месяце.