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Продажи «АвтоВАЗа» в России в августе снизились на 4%

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Российский автогигант 2 сентября опубликовал отчетные данные по продажам автомобилей Лада за август.
В прошлом месяце под брендом Лада продавались в том числе и Niva, которые ранее были представлены в стране под маркой «Шевроле».

Как сообщили в компании, по итогам августа ей удалось продать 28 836 новых машин, среди которых есть 215 экземпляров Niva до ее ребрединга.

Продажи бренда в августе оказались на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. LADA Granta по-прежнему остается лидером по объёмам продаж среди Лад.

Объёмы реализованных экземпляров модели составили 10 693 ед. LADA Vesta стала второй с показателем 8 552 ед. В тройке лидеров расположились модели семейства Largus. Их показатель продаж составил 4 286 ед.

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