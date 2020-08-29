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Российский внедорожник Lada 4×4 рекордно подорожал в Европе

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Как известно, автомобили Лада, в том числе и Lada 4×4 прекратили поставлять на европейский рынок из-за необходимости их соответствовать жестким экологическим нормам.
При этом «АвтоВАЗ» намерен вернутся в Европу со своими автомобилями как только они будут доработаны.

Однако уже сейчас поклонники Lada 4×4 требуют возобновить поставки внедорожника и даже создают петиции.

Между тем, у дилеров имеются небольшие запасы автомобиля, но последние экземпляры из-за повышенного спроса продаются по завышенной цене.

Например, в Германии дилер продает последние экземпляры модели по цене 13 923 до 19 754 евро, а это около 1,2-1,7 млн рублей. По завышенной стоимости продаются внедорожники и у других дилеров.

В России же внедорожник продают по цене от 572 900 рублей. Напомним, что об уходе с европейского рынка «АвтоВАЗ» объявил еще в начале лета.

Lada 4×4 признан экспертами самым долгоживущим внедорожником в мире

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